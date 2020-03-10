敦泰(3545)2月營收無懼新型冠狀病毒疫情，單月營收呈現雙成長，今股價反映營收逆勢走揚，開高震盪，漲幅一度逾5.5%，最高達32.25元，站上5日線，敦泰今年除原有的TDDI穩定出貨外，新推出的高刷新率解決方案也將進入量產，2020年整體營運樂觀。

無懼新型冠狀病毒，敦泰2月合併營業收入為9.13億元，月成長7.95%，更比去年同期大增1.11倍，主要是受惠主力產品IDC導入項目持續擴大導入；敦泰累計今年前2月營收為17.58億元，較去年同期大增92.32%。

敦泰2月IDC產品受惠於Mux 1:6規格的新產品大量導入客戶端，推升出貨量較1月成長，而觸控IC、驅動IC等產品則反映淡季效應，出貨量皆較1月小量減少。

隨著智慧手機的全螢幕滲透率將在今年持續大幅成長，帶動驅動IC與觸控IC整合的TDDI市況樂觀，敦泰除原有的TDDI外，也新推出Mux 1:6、Dual Gate、90Hz高刷新率共三種新TDDI解決方案，新產品除Dual Gate進度較慢外，Mux 1:6的進度符合預期，單季出貨已達數百萬顆，至於90Hz高刷新率預計將於第二季底量產出貨，將在第三季明顯放量。

法人分析指出，敦泰今年TDDI的市佔率將有相當大幅度的成長，出貨量成長上看50%，TDDI產品線的營收成長上看40%，為敦泰2020年最重要的成長動能，看好今年新TDDI產品將佔敦泰整體TDDI出貨占比有機會達3成，將推升整體COG TDDI與COF TDDI合計的市佔率提升至約24%。

(時報資訊)