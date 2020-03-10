買盤進場，激勵周一紐約期金續漲；因美國公債殖利率創紀錄低點，以及全球股市與油市暴跌，提振黃金避險需求增加，進一步吸引投資人買盤進場，激勵期金續漲，盤中觸及每盎司1700美元價位；此外，鈀金跌逾1.3%，至1個月低點。

終場4月黃金漲3.3美元，報每盎司1675.7美元，5月白銀跌0.21美元，報每盎司17.05美元，4月白金跌33.6美元，報每盎司862.8美元，6月鈀金跌33.5美元，報每盎司2405.7美元。(商品行情網)

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