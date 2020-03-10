《商情》買盤進場，激勵周一紐約期金續漲 10:002020/03/10 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 買盤進場，激勵周一紐約期金續漲；因美國公債殖利率創紀錄低點，以及全球股市與油市暴跌，提振黃金避險需求增加，進一步吸引投資人買盤進場，激勵期金續漲，盤中觸及每盎司1700美元價位；此外，鈀金跌逾1.3%，至1個月低點。 終場4月黃金漲3.3美元，報每盎司1675.7美元，5月白銀跌0.21美元，報每盎司17.05美元，4月白金跌33.6美元，報每盎司862.8美元，6月鈀金跌33.5美元，報每盎司2405.7美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #買盤 #進場 #激勵 #期金 也許您會感興趣 推薦閱讀 中職新球季 拚正常開賽 04:102020/03/06 運動天地 球團配合防疫 啦啦隊照樣嗨 04:102020/03/06 運動天地 《商情》空頭回補，激勵周四紐約期金漲1.5％ 10:002020/03/06 財經 《商情》買盤進場，支撐周四LME期鎳漲逾1.6％ 10:002020/03/06 財經 亞泥 多頭重啟攻勢 04:092020/03/08 證券．權證 林信寬 為天上的媽媽奮戰 04:102020/03/09 運動天地 原油崩 原油ETF早盤爆量重挫35％ 09:472020/03/09 財經 《商情》空頭回補，激勵上周五紐約期金收漲 10:002020/03/09 財經 《金融》財長：國安基金隨時視情況進場 10:172020/03/09 財經 買盤觀望 塑化行情不妙 04:102020/03/10 產業特刊 財經熱門新聞 15分鐘夭折 陸股史上最慘熔斷曝光 - 即時 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 現代版羅馬暴君！黑天鵝又作亂 川普推文徹底引爆怒火 - 財經 狂崩35％…恐怖驚魂！油價從地獄大暴彈 - 財經 太血腥…死多少人不重要！他1句戳中股市要害 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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