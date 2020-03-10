1.台積電(2330)：昨遭外資繼續擴大賣超53913張，加上昨夜ADR大跌5.88%，早盤股價續跌，以301.5元開出。
2.華邦電(2344)：記憶體價格看漲護體，不理外資昨賣超13,336張，早盤股價開低走高，強勢抗跌。
3.威剛(3260)：記憶體價看升，昨外資賣超縮手，早盤股價開低走高，企圖收復70關。
4.台星科(3265)：擬配息1.5元，激勵早盤股價一度漲約2%，收復5日線、挑戰月線。
5.聯電(2303)：2月營收月增3成，首季展望樂觀，早盤股價開低後，一度翻紅小漲。
6.廣豐(1416)：昨公布擬以不低於45億元處分旗下購物中心，跨醫療產業拚轉型，今恢復交易，股價跳空漲停鎖死，漲停排隊買單達7.8萬餘張。
7.儒鴻(1476)：法說釋出營運樂觀、積極擴產，將布局醫療用成衣市場利多，今早股價開低走高逾3%反應。
8.美律(2439)：自營商相挺擴大買超，帶動早盤股價逆勢彈升約1%。
9.東陽(1319)：2月營收年增15%，AM業績寫同期新高，推升早盤股價開低走高，表現抗跌。
10.東森(2614)：宅經濟升溫，2月營收年增36.1%，前2月EPS 1.44元，早盤挾量大漲逾6%，躍過5日線、月線。
11.所羅門(2359)：宅經濟帶動電商、物流業，AccuPick智能取放系統因而受惠，股價展現抗跌氣勢，走高逾1%。
12.熱映(3373)：漲多拉回，快速打入跌停板，50元保衛戰將登場。
13.閎康(3587)：疫情衝擊有限，Q1營收可望達標、Q2訂單持穩，早盤穩健向上，漲幅約2%。
14.鼎固-KY(2923)：108年擬配息2.23元，高殖利率守護股價，早盤大漲逾6%。
15.鈺齊-KY(9802)：2月營收創同期高，每股擬配息5.5元，股價脫離底部，強漲4%。
16.柏文(8462)：疫情影響有限，2月營收創同期高點，股價雖創波段低點，但跌幅力控1%左右。
17.金像電(2368)：業績自去年下半年重回成長軌道，且一路旺至今年上半年，外資買超7日計35298張，股價漲7.24%。
18.博智(8155)：1月合併營收年成長47.48%，為107年7月以後單月新高，昨日三大法人同步買超，股價漲逾2.5%。
19.聯茂(6213)：2月營收月減1%，年增9.5%，外資買超4日、投信買超3日，股價漲2.06%。
20.泰碩(3338)：中國5G基地台訂單持續增加，加上正積極為韓系智慧手機品牌客戶備貨散熱模組，雙重挹注推升營運向上，投信買超3日，股價漲逾3.5%。
21.中美晶(5483)：2月合併營收48.45億元，月成長1.7%，股價漲1.53%。
22.新美齊(2442)：上月營收雙衰，前2月年減23.37%，早盤續跌逾3.5%，創波段新低點。
23.敦泰(3545)：IDC產品漲價，2月營收創同期新高，業績續拚季季高，股價上漲逾5%，重返5日線。
24.台塑化(6505)：擬配息2.9元，寫近5年來新低，油價暴跌，不排除減產，晨盤續跌逾2%，一度再挫波段新低點。
25.蔚華科(3055)：月減0.29%、年減24.81%，外資連3日賣超，早盤續跌近3.5%。
26.世芯-KY(3661)：去年獲利創新高，擬配息約3.56元，不受疫情干擾，全年展望亦樂觀，股價震盪翻紅，上揚近2%。
27.台汽電(8926)：原油暴跌近25%，外資終止連10日買超，晨盤續跌逾3%。
28.台橡(2103)：2月營收雙減逾1成，前2月亦減15.66%，加上油價頹勢，早盤續跌逾3%，再寫波段新低價。
29.奇鋐(3017)：甩2月營收逆風，投信仍連3日買超，股價反彈上揚逾2%。
30.原相(3227)：2月營收創9個月低，惟外資仍連3日買超相挺，晨盤跌深反彈、震盪走揚近1.5%。
31.國泰金(2882)：前2月大賺184億元，EPS為1.38元，早盤漲逾1%。
32.新光金(2888)：前2月稅後淨利61.25億元，年成長69.76%，早盤漲逾1%。
33.宏泰(1612)：2月營收4.33億元，年增86.55%，早盤漲逾4.5%，站上5日線及周線。
34.上銀(2049)：陸復工加速，訂單湧現，3月樂觀，早盤開低走高。
35.全球傳動(4540)：2月營收年增逾18%，全年營收看增3成，唯早盤偏空操作、跌逾1%。
36.公準(3178)：2月營收月增30.66%、年增47.04%，早盤放量強攻漲停，一舉收復5日線、季線。
37.光罩(2338)：2月營收4.06億元，月增34.77%、年增77.07%，早盤量增價漲逾6%。
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