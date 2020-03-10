受美股指數期貨強勁反彈激勵，周二香港恆生指數開漲0.98%，報25285.68點，擺脫前一日暴跌逾4%的低迷走勢。國企股(H股)開漲1.31%，為10115.26點。國際原油價格反彈走高，帶動石油股上揚。舜宇光學2月手機鏡頭出貨成長近5成，股價開漲逾4%。

(時報資訊)

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