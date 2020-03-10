《港股》美股期貨強彈，恆指開漲0.98％ 10:002020/03/10 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受美股指數期貨強勁反彈激勵，周二香港恆生指數開漲0.98%，報25285.68點，擺脫前一日暴跌逾4%的低迷走勢。國企股(H股)開漲1.31%，為10115.26點。國際原油價格反彈走高，帶動石油股上揚。舜宇光學2月手機鏡頭出貨成長近5成，股價開漲逾4%。 (時報資訊) #香港股市 #港股 #恆生指數 #恆指 #國企股 也許您會感興趣 推薦閱讀 外資偏多 台指期強彈百點 04:102020/03/06 證券．權證 《店頭市場》優盛、上揚6日起預收款券 08:182020/03/06 財經 《港股》隔夜美股重挫，恆指開低1.38％ 10:172020/03/06 財經 《港股》憂疫情擴散，恆指收跌2.32％ 16:482020/03/06 財經 營運正常 定穎股價強彈 04:102020/03/07 證券．權證 市場恐慌跳升 富邦VIX強彈2成 10:212020/03/09 財經 出貨動能升溫 旭然2月營收月增近40％ 17:162020/03/09 財經 《業績-金融》華南金2019年ROE、ROA，雙創近3年新高 17:392020/03/09 財經 台股帶量長黑 績優權值股擴量換手 04:102020/03/10 證券．權證 國外指數期貨贏家專欄－恐慌氣氛濃 三大美股期指摔 04:102020/03/10 證券．權證 財經熱門新聞 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 太瘋狂了！下周汽油恐狂降3.7元 史上最大 - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 老牌飯店撐不住收攤 房市專家嘆：台中恐現鬼城 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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