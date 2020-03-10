目前在成大醫院斗六分院任職的前成醫心臟外科體外循環技術師林光宇，2018年9月28日在成醫開刀房持蝴蝶刀刺傷陳姓女組長及胡姓女醫師，被台南地檢署依刑法殺人未遂罪、醫療法妨害醫療罪嫌提起公訴，一審改依妨害醫療罪判刑1年後，台南高分院10日撤銷原判改依殺人未遂罪重判2年10月，全案可上訴。

二審判決指出，林光宇多次主張被陳姓女組長職場霸凌犯，但缺乏具體實據難以盡信；經審酌林光宇以陳女長期在職場上霸凌的不公平對待而心生不滿，雖經調查屬個人臆測而查無實據，但也確實因為情緒認知受挫心存芥蒂。林光宇因長期誤解不滿，主觀認定被調動辦公座位等不公平待遇均是陳女主導，才在盛怒下失去理智選擇陳女為發洩憤恨對象，才依殺人未遂罪處刑2年10月。

對此，出庭聆判的林光宇表示失望，強調後續作為再將與律師討論決定；台灣護師醫療產業公會理事長陳玉鳳則支持林光宇上訴。

據了解，二審庭訊期間，林光宇一再強調，係因長期遭受職場霸凌才一時氣憤犯錯，希望此一現象能夠獲得改善，但被害人及成醫均否認職場霸凌。

43歲的林光宇在成醫工作19年，因與在院工作30年的陳姓女組長有職場糾紛，前年9月28日憤而持蝴蝶刀闖入手術室，刺傷陳女胸、腹7刀，其中一刀深及胸腔，連阻止他行凶的胡姓女醫師也被劃傷。案發後，隨即主動前往台南市警五分局開元派出所自首。

由於林光宇在自首前，曾在臉書上寫下「終結霸凌」等字，還在庭訊供稱，陳女平常會向主管羅姓醫師打小報告，影響羅對他的看法，將困難工作全丟給他做，讓他備感壓力；行凶當天，羅要他將辦公桌搬到庫房，並問他是否離職，讓他忍無可忍，從抽屜拿小刀找陳女理論，原本只是想嚇唬對方，卻一時情緒失控行凶，事後深感懊悔。

(中時 )