陸媒《環球時報》10日刊登翻譯自澳洲前總理、現任美國亞洲協會政策研究院主席陸克文文章指出，國際危機中打民族主義牌，是最廉價也是最殘忍的政治手段。但在當前危機下，這並不能解決任何問題。唯有全球有效合作和多邊協同，疫情和危機才能真正獲得有效管控。

陸克文在文章說，前兩天，他在紐約貝爾維尤醫院看望朋友後，沿著東29街散步，突然被怒吼打斷，只見一名中年白人男子，正對著一位蹣跚前行的中國面孔的老人撒潑：「你這個中國『垃圾』滾出我的國家。」

中國老人驚呆駐足。他亦如是，停頓一秒後，陸克文直接向那白人男子反吼（本能的用他那來自澳洲的「家鄉話」）：「別惹這位老人，你這種族歧視的白垃圾才該滾！」

聞此對罵，整個世界似乎停頓了一秒。直到另一白人青年向他疾速走來。他不知對方要做什麼，本能地往後一退。青年在他一步開外凝視著他說：「謝謝您主持公道！我參加伊拉克戰爭就是為了讓他（中年白人男子）這種人可以放任自由。」

文章指，故事講完了。放眼當下，新冠病毒的出現再次提醒我們，全球性流行病就像氣候變化一樣，並不分國界人種。今年1、2月肆虐大陸的新冠病毒，眼看著蔓延到全世界。具體被感染的人數取決於各種因素，包括氣候、公共衛生診療的準備程度，以及各國不同的財政和經濟能力。

陸克文強調，我們應認識到這些因素，並在此基礎上為病毒的暴發做好準備，而不是陷入非理性的恐慌，更要避免種族主義的肆虐。

文章表示，新冠病毒的出現，再次提醒我們，沒有哪個國家是「孤島」。迄今大眾對新冠病毒反應，一直彌漫著一股淡淡的種族主義味道。令人遺憾的是，各國政治領導層沒能成功阻止這種情緒的蔓延。亞洲人，尤其是華人，在世界一些國家的公共汽車、火車和街道上可能會遭受歧視和謾罵。如今，疫情在義大利暴發，義大利人會不會是下一批受歧視者呢？

同樣令人震驚的是，過去幾個月中，國際社會沒有表達出應有的團結態度；對於遭受疫情磨難的大陸人，尤其是善良而堅忍的武漢人，缺乏同情和關切。

文章認為，經濟的根本在信心。而信心的建立，需要全球公眾和市場看到各國政府的集體合作及積極處理危機的態度。2009年3月在倫敦召開G20峰會後，就止住了全球恐慌情緒，打破了全球經濟下滑態勢；制定了相應財經政策，為經濟復甦奠定了基礎。在缺乏多邊合作協商的情況下，每個國家只能單打獨鬥，這只會讓危機持續肆虐。

關鍵字：新冠病毒，民族主義，種族歧視

(中時 )