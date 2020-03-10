美股經歷血腥星期一，暴跌逾兩千點，創下金融海嘯以來最糟表現。美國財經節目主持人Jim Cramer警告，美債殖利率和油價暴跌，預告一場經濟衰退將到來，且局勢比金融海嘯還慘，美股史上最長的牛市恐將告終。

全球金融市場9日遭逢黑色星期一，恐慌指數VIX飆破30%，原油狂殺24%、創1991年來最大跌幅，美債長短天期殖利率全數跌破1%，全球股災蔓延。

外媒報導，Jim Cramer表示，美債殖利率和油價暴跌都是前所未見，遠超過2007~2009年金融海嘯的混亂局面，並預示著經濟衰退的來臨。他也提醒，新冠肺炎疫情引起的金融動盪表明貨幣政策已經不再是適當的解決方案。

Jim Cramer指出，美國股市周一收盤時，可能已經告別投資人享受了十多年的牛市。熊市被廣泛定義為從近期高點下跌2成。

針對周一股災，美國總統川普向市場信心喊話，並點名媒體放出假新聞，以及原油暴跌是股市重挫的主因。

(中時電子報)