陳姓男子與女友分手後，不爽前女友在線上交友網站交友、聊天，竟使用前女友帳戶密碼，登入網站後，永久刪除帳號，事後前女友發現無法登入帳號，詢問客服後始知遭陳男永久刪除，憤而提告。台北地檢署依妨害電腦使用罪嫌起訴陳姓醋男。

起訴指出，陳男與前女友分手後，疑對前女友繼續交友、聊天一事吃醋，心生不滿，去年7月10日凌晨1時許，陳男利用母親的手機上網連結至i-Part「愛情公寓」網站，未經該網站「住戶」前女友授權或同意下，擅自輸入前女友的帳號、密碼，登入前女友帳號。

陳男進入前女友帳號後，隨即點選永久刪除帳號功能，刪除前女友帳號，導致前女友無法再使用該帳號，1小時後、當天凌晨2時許，前女友上網要連上愛情公寓網站時，發現無法登入，她電詢客服人員後，發現遭人刪除，報警偵辦。檢方依《刑法》無故輸入、刪除他人帳號密碼罪起訴陳男。

(中時 )