受到沙烏地阿拉伯和俄羅斯引爆油市價格戰衝擊，油價周一（9日）慘崩近25%，創下自1991年波斯灣戰爭以來，單日最大跌幅。但因油價連續兩個交易日狂瀉35%，周二早盤跌深反彈逾5%。

上周五，俄國否絕OPEC提出每日擴大減產150 萬桶的協議，沙國展開反擊，從7日開始大幅調降原油價格，每桶降價6至8美元創下20年來最大降幅，全面展開一場油價「割喉戰」。

值得注意的是，目前產油國每日減產210萬桶的協議，將於3月底結束，屆時OPEC和其盟國都可自由生產不限數量的原油。

新冠肺炎疫情持續壓抑市場需求，加上沙、俄掀起石油削價大戰，前埃克森資深中東顧問、現任策略公司Dragoman Ventures執行長赫德雷（Ali Khedery）發推文表示，「2020年油價將迎向每桶20美元的局面。」

路透報導，紐約原油周一重挫10.15美元（或24.6%），收在每桶31.13美元，但盤中一度觸及27.34美元，創2016年來新低；布蘭特原油狂瀉10.91美元（或24.1%），收在每桶34.36美元。

國際油價近兩個交易慘崩35%，周二早盤止跌反彈，截至台北時間上午9點52分上漲5.53%，暫報32.85美元。

(中時電子報)