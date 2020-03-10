聖暉（5536）布局亞洲無塵室及機電工程有成，機電系統整合工程服務業務維持良好施工認列進度，挹注2月合併營收年增60.57％；前2月合併營收年增10.24％，業績表現亮眼！早盤股價雖然一度下挫至182.5元，不過，隨即逆勢上揚至186元，震幅逼近2％。目前股價維持在平盤與小漲之間游移。

聖暉2019年EPS達19.16元，每股將配發15元股息，吸引外資進場買超，上周股價最高上漲到189.50元、創下1年來新高。

全球產業受到中美貿易戰影響、以及近期新冠肺炎疫情導致中國廠區延後復工影響，加速企業生產基地轉移潮。據經濟部統計資料顯示，今年前2月已有365家廠商回台投資，總投資金額逼近8,800億元。

聖暉指出，因專精於不同產業領域工程應用服務，提供從廠務空間至廠務、製程設備垂直水平整合能力，並擁有工程施作能力與工程品質的競爭優勢，帶動已簽約未完工的在建工程案量，持續保持良好能見度，加上半導體產業景氣回升，有助於帶動中國半導體產業客戶施作工程進度，並持續透過優化整體訂單結構，進一步推升聖暉整體的營運表現。

(工商 )