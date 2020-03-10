因應新冠肺炎疫情，渣打銀行今（10）日公布彈性紓困方案，除了受影響的信用卡戶可以申請緩繳帳單應付帳款最長3個月，該行特別針對交通運輸、觀光旅遊、旅宿餐飲及其周邊產業，或其他受到疫情影響的中小企業受到此波疫情衝擊，渣打銀行提供的貸款寬限期方案，可申請企業信貸或企業房屋貸款的本金展延償還，展延期間為3至6個月，展延期間皆免收違約金及遲延利息，而原訂貸款年限也配合寬限期同步延長。

渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示，以客戶為中心，一直是渣打銀行的核心信念，此次行動不僅是響應政府政策呼籲，更是以客戶需求為優先，在市場波動的時期，與客戶站在同一陣線，共體時艱，今天公布的疫情期間彈性紓困方案，即日起至7月底。

已因疫情導致還款困難的渣打客戶，包括信用卡戶，個人信貸，房貸客戶。該行表示，可透過渣打銀行分行或客服中心等方式申請並提供相關證明文件，審核通過後即可適用相關彈性調整措施。

(工商 )