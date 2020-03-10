谷歌（Google）旗下的人工智慧公司DeepMind，針對這次新冠肺炎疫情運用人工智慧生成6種可能與新冠病毒有關的蛋白質結構預測結果，這一結果可能對新冠病毒疫苗研發等工作有正面推動作用。

DeepMind最著名的是以AI人工智慧應該是AlphaGo，AlphaGo在2016年以比分為1：4首次擊敗南韓圍棋冠軍李世乭，後來又在「線上快棋對決」橫掃中日韓頂尖棋手，創下60勝0負1平手的成績，連圍棋等級分排名世界第一的中國選手柯潔也是手下敗將。

因應新冠肺炎爆發帶來的疫情，DeepMind另外一支AI人工智慧團隊AlphaFold，將神經網絡模型、深度強化學習等AI技術用於未知蛋白質結構解析，此次就新冠病毒做了大量的基礎研究，並開放獲得的基因組數據，這基因組數據可以使研究人員快速開發針對病毒的測試療法。

DeepMind表示，AlphaFold使用神經網絡預測物理特性，這些神經網絡經過訓練可以從蛋白質的基因序列中預測蛋白質的特性，例如氨基酸對之間的距離、連接這些氨基酸的化學鍵之間的角度等， 會調整結構以找到最高效的氨基酸排布。首次的預測使用較多的時間，程序花了兩週時間才預測出第一個蛋白質結構，現在只需幾個小時就能將其預測出來，這也就是AI人工智慧的能力。

取名AlphaFold做為蛋白質研究團隊的名稱，DeepMind解釋，Fold這個英文單詞就有「摺疊」的意思，就是以AI技術破解蛋白質摺疊這一項科學的技術研究。

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(中時電子報)