新冠肺炎持續發燒，當大家面對未知病毒時，心裡的恐懼不安幾乎超越理智，世界各國紛紛出現搶購物資的現象，美國甚至出動荷槍實彈的保全人員，守在放置口罩的倉庫門口，這樣的恐慌，身為身心科醫師的陳嬿伊最為了解，在冷靜專業的外表之下，其實第一線的醫護人員也會感到害怕，畢竟，距離病毒的距離，是那麼地近。

「我是一位身心科醫師，最近很明顯感受到大家對於新冠肺炎的恐慌，許多病人本來已經康復，不再有焦慮、失眠的情況，但最近突然都復發來求診了，基於專業，我總是開導患者、給予他們精神上的支持力量，盡量讓他們放輕鬆、不再緊張。」陳嬿伊坦言，許多時候她也不免緊張，只是這一面當然必須隱藏。

「上週有一個老病人來看診，他是在大陸工作的台商，本來有自律神經的問題，常常會胸悶、心悸、喘不過氣，後來好的差不多，幾乎半年都不需要再看診，結果上周他突然出現，而且看起來狀況很糟，因為他實在不想回大陸工作，深怕自己會感染新冠肺炎，但又有失去工作的壓力讓他陷入煎熬，所以十分煩惱。」

這位患者告訴陳嬿伊：「妳知道嗎？前陣子我發燒了，我簡直快嚇死了，但幸好篩檢結果是陰性，我沒有感染新冠肺炎。」陳嬿伊聽完心頭一驚，下意識壓壓自己的口罩，她說自己雖然是一位醫師，但也會害怕，也會驚慌。「前陣子朋友傳訊息要我趕快搶購衛生紙，說因為趕工口罩會影響原物料，我一開始也急著要去買衛生紙，後來基於職業本能讓自己冷靜下來，才懷疑這個消息的真實性。接著陳嬿伊上網查了一下，發現衛生紙、口罩原物料根本不同，更確信這是個假消息，所以也就不再驚慌了。

陳嬿伊說，面對新冠疾病，人心難免懦弱、害怕，有時甚至會產生歧視，例如排擠居家隔離者、猜忌從疫區回來的人是否感染病毒，這些都是人性的一部份，並不奇怪，只要吸取正確的衛教知識、查詢消息真假，最終就能回歸理性，「那位發燒的台商患者雖然百般不願意，但為了生活，他最後還是回大陸工作了。」陳嬿伊苦笑說，這位患者絕望地跟她告別，彷彿這是最後一次見面似的，她的心情也隨著沉重，但生活還是要繼續，她也只能振作精神迎接下一位患者。

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(中時電子報)