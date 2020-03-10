行政院推出口罩實名制2.0政策，增加網路購買、超商取貨，與原本的藥局購買並行。其中網購擬定3種方式，包括插卡使用健保卡或自然人憑證，以及不插卡的手機認證，運費在15元內，最快可望12日上路。

行政院長蘇貞昌已在臉書預告「台灣最大的口罩網購系統即將上線」，中央社報導，根據規劃，口罩實名制2.0是修改報稅系統，登記網購時的身分認證方式，有健保卡、自然人憑證或手機認證3種，目前尚未定案。民眾在網站完成身分認證與購買登記後，可使用信用卡或ATM轉帳付款，再選擇取貨的超商門市，幾天後即可在指定門市取貨。至於運費則由民眾自行吸收，目前規劃每次可購買3片，運費不會超過15元。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，口罩實名制2.0網路預購，取貨地點可能不只超商，對上班族較友善；此外，在家刷健保卡或自然人憑證購買也在規劃中。政務委員唐鳳指出，許多上班族因無法配合藥局營業時間排隊購買口罩，因此稍微修改報稅軟體，希望透過網購的方式，讓大家都買得到。

(中時電子報)