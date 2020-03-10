Fed緊急降息2碼，且市場預期下周會議將再有救市的措施，避險資金掉頭回流亞幣：本周日圓強升，新台幣匯價呈現動態穩定。今早台北外匯經紀公司新台幣匯價以30.1元開盤，升值3分；雖然昨天外資大賣台股545億元，但今天新台幣匯價波瀾不驚，盤中一度再升破30元整數關卡，最高匯價29.99元，升值1.14角，升值幅度在亞幣中居冠。

今早日圓已經呈現回貶，早盤報價103.52，市場恐慌情緒略為退潮；但亞幣中，新台幣、韓元及離岸人民幣早盤呈現走升。

OPEC+減產破局風暴深化市場對Fed降息預期，國際美元短線仍有轉弱空間，早盤美元指數在95.4附近。觀察近期美國多項經濟指標，除ISM於3月初公布之美國製造業採購經理人指數（PMI）仍維持於榮枯線50以上外，非製造業PMI更優於市場預期來到57.3；在就業市場部分，美國勞工部於3月6日公布2月新增非農就業報27.3萬人，明顯優於市場預期的19.5萬人，失業率則仍維持於3.5%的歷史相對低檔。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美國包括勞動市場在內等經濟基礎在全球各經濟體中仍相對穩固；此外，由於近來市場風險情緒急升，在避險需求的簇擁下，美元指數持續維持高檔。今早的美元指數已經緩步站回95。

(時報資訊)