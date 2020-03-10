高雄市長韓國瑜積極推動路平，改善路面工程，讓不少高雄市民相當有感，不過卻傳出新鋪的路面遭潑漆破壞，讓網友相當氣憤，警方接獲報案也找出原因。
臉書社團「韓國瑜市長全國後援會（庶民）」有網友PO出照片，表示高雄市新興區和苓雅區的路面遭潑白漆，懷疑是有人惡意破壞。網友看了也相當氣憤，表示「太過份了，一定要找出來」、「昨天晚上騎過去有看到欸很扯」，也有人質疑是韓黑故意找碴。
新興分局也接獲民眾報案，指出新興區林森路、民享等幾處路面，發現有油漆潑灑情事，為求謹慎避免有心人士蓄意破壞道路，立即調閱監視器調查。
調閱路口監視器發現，2月13日下午，一名楊姓男子騎機車於上述地點，為閃避車輛不慎造成機車腳踏板上之油漆灑落，並非人為故意潑灑。
經通知該男子到警局說明，並依據道路交通管理處罰條例第30條1項2款載運貨物滲漏開單告發。警方也將擴大調閱其餘路段週邊監視器，深入調查是否有人為故意潑灑的狀況。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。