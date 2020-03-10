北韓封鎖境內新冠肺炎疫情，不過據傳，當地已有約180名士兵死於新冠肺炎。由於部隊裡太多屍體「燒不完」，朝軍方已要求「對屍體徹底進行消毒」。

北韓封鎖境內新冠肺炎疫情，不過專家認為，內部很可能已有病例。

根據「每日北韓」（Daily NK）報導，消息人士透露，北韓軍方高層日前指示各軍隊醫療機構，提供部隊中死於肺炎、結核病、氣喘及感冒等所引發的高燒症狀士兵人數，軍隊醫療兵近日完成報告，顯示今年1至2月期間，北韓已有180名士兵因出現2019新冠肺炎疑似症狀而死亡，此外，還有近3,700名士兵受到隔離。

當中多數死亡士兵駐紮在北韓與大陸的邊界，包含平安北道、慈江道、兩江道，以及咸鏡北道。

這份報告迫使朝鮮軍方高層實施多項防疫措施，當中最主要的工作是「對屍體進行徹底消毒」，這項措施與平壤當局先前要求所有醫院焚燒屍體的命令形成鮮明對比。

「每日北韓」的軍方消息人士指出，由於部隊裡要燒毀的屍體「太多了」，軍方並不希望消息外洩，軍方也預期，突然間要求醫院焚燒大量屍體，會讓醫護人員相當頭痛，因此目前沒有聽到軍醫院焚燒屍體的消息。

軍方也要求軍醫院對罹病士兵居住的隔離區域，每日噴灑酒精進行消毒。

(中時電子報)