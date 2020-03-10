在武漢肺炎疫情全球肆虐之際，美國聯邦眾議院「共和黨醫師連線」16位具有醫師身分的眾議員聯名致函世衛組織秘書長譚德塞，呼籲邀請台灣參與世衛組織各項會議與活動。

美國聯邦眾議院「共和黨醫師連線」（GOP Doctors Caucus）16位具醫師身分眾議員於6日聯名致函世界衛生組織（WHO）譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），就世衛組織排除台灣參與表達嚴正關切，議員並以醫師專業立場呼籲譚德塞邀請台灣參與世衛組織各項會議、機制及活動。

聯名信針對世衛組織在2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）肆虐之際，世衛組織持續排除台灣，除了將台灣及世界人民置於更大的風險之外，更傷害世衛組織信譽及會員國安全。

信函指出，雖然武漢肺炎多數死亡病例發生在中國，但國際死亡病例也有一位台灣人，令人懷疑若台灣未遭世衛組織排除，是否可避免這起死亡病例。

議員指出，像武漢肺炎這類危險且無法預測的傳染性疾病需要全球團結一致努力、協調，限制台灣取得保護公共衛生的即時資訊及重要資源，並不符合台灣及國際社群利益。將任何區域排除在全球衛生網絡之外，將造成有害全球公共衛生與安全漏洞。台灣至今仍遭排除，是對世衛組織及會員國健康安全的極大缺陷。考量台灣鄰近病毒發源地，台灣獲得納入世衛組織、出席世界衛生大會（WHA）對於促進區域的多邊合作至關重要。

公開信也表示，中國持續不斷反對台灣參與世衛組織，甚至不得以觀察員身分與會，中國力促世衛組織會員採取相同作法，對全球防止疾病擴散努力造成傷害。

信函表示，在因應武漢肺炎上，中國在一月企圖箝制病毒擴散的相關細節，並逮捕試圖向公眾警示病毒威脅的人後，並無立場指導世衛組織活動。中國至今並未展現任何世衛組織標榜的價值，而隨疫情威脅在區域不斷升高，台灣必須能分享世衛組織會員資源，並一起為控制及消弭威脅而努力。

眾議員敦促譚德塞無視中國的壓力與欺凌，讓台灣參與防疫。為符合所有會員國健康與安全的最佳利益，議員要求譚德塞直接邀請台灣參與所有世衛組織會議、機制及活動，包括即將於2020年5月17日至21日在日內瓦召開的第73屆世衛大會。

駐美國代表處對於美國國會長期以來，尤其正值中國武漢肺炎疫情肆虐而世衛組織持續排除台灣參與之際，關注與堅定支持台灣國際參與，表達誠摯感謝與敬佩之意。

(中央社)