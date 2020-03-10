古代四大美女之一的西施，因捧胸蹙眉被現代醫學解讀為疑似有心絞痛症狀；現代也有不少民眾有胸痛的症狀，大多直覺是心臟問題。實際上，若有胸悶痛的感覺，除了心臟本身的疾病外，還有包括胸腔疾病、消化系統問題，細究之下，雖然疼痛的範圍在於胸部，但不同的疾病產生的痛感及確切位置仍有相當程度的不同。

首先，如果是像西施一樣有心絞痛問題，其疼痛的感覺是屬於悶痛，位置在於胸骨偏左後方，就像是石頭壓住的悶痛感。國泰健康檢查心臟專科葉勳龍院長指出，醫學上的心絞痛範圍是從上腹部到下巴，如果疼痛部位在下巴或左肩膀也有可能是心臟問題引起輻射狀的疼痛，不可不慎。

國泰健康管理葉勳龍院長提到，一位70多歲的長者起初是牙槽疼痛去看牙醫，牙醫檢查出有牙周病，牙齒拔光後，還是持續疼痛，後來輾轉來到我的診間就診，檢查後發現有心肌梗塞現象，經心導管治療終於解除牙痛的警報，但也賠上牙齒被拔光的代價。

如果胸痛來自於心臟問題，代表是心絞痛、心肌梗塞等疾病，雖然心絞痛未必會心肌梗塞，但心肌梗塞的必要條件是心絞痛，有些人心肌梗塞來不及搶救而致命。事實上，患者先前都有胸口疼痛的現象，但因持續時間不久，就掉以輕心。

另外，主動脈剝離會有撕裂痛的感覺，範圍是前胸與後背同時疼痛，而且痛感是由「點」到「面」，愈來愈大，一旦有這樣的徵兆就很容易判斷是主動脈剝離，同樣有致命危險。

其次，來自於胸腔疼痛有八成都是因為胸腔肌肉神經與肋膜引起，胸口如有刺痛之感，因為肌肉神經拉傷，大部分跟姿勢有關，例如一個轉身或躺臥的動作，突然有刺痛感，或者是感冒、肺炎引起肋膜疼痛等症狀，可以排除心臟本身的問題。

然而，現代人壓力過大，常會有胸悶的不適感，也是心臟科的常客。不過，經檢查並沒有器官實質病變的問題，研判可能情緒問題、壓力過大或緊張，導致自律神經失調，產生胸悶的不適感；不過，胸痛原因不一而足，有的甚至會致命，千萬不要掉以輕心，尤其是有心血管疾病及家族病史的民眾，有胸痛的症狀時，及時進行心臟相關健康檢查，及早預防，才能安心。

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(中時電子報)