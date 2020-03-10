身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲在臉書發文恭賀立委江啟臣當選國民黨主席，盼江把握機會，致力改變台灣政治文化。江啟臣在留言回應，有利民生的法案，盼未來有機會可理性討論，一起謀求國人福祉及中華民國未來發展。

柯文哲昨深夜發文恭賀江啟臣，同時也提出期許，他表示，江得到近7成支持度，代表國民黨對改革的高度期待，盼江主席把握機會，致力改變台灣政治文化。

他說，同樣作為在野黨，期待大家以理性務實角度負起監督責任，撇除意識形態對立，就事論事、實事求是。這才是台灣社會大眾期盼看到的新政治文化。

柯指出，國民黨若要重拾基層民眾信任，許多進步立法都不能迴避，包括下修投票年齡至18歲，囤房稅、實價登錄的居住正義法案，甚至是與環保有關的《礦業法》，我們都期盼國民黨能夠與民眾站在一起，一起努力。

最後，柯文哲說，「希望台灣因為有我而變得更好，這是我從政的初衷。」同樣的，他把這句話送給江主席，希望大家有共同的信念，一起讓台灣更好。這個任務非常艱巨，向江主席說聲「加油！」

江啟臣今早留言表示，政黨政治要有制衡，權力才不致腐化，台灣民主才會更進步，共同理性監督執政黨，是在野黨的天職與義務。

他回應民眾黨訴求指出，有關公民權下修的提案，他也已經具體提案修法，不但將公民權下修至18歲，也參考其他國家立法將被選舉權下修至20歲，同樣希望民眾黨黨團支持。

江強調，其餘有利於民生的法案，希望未來有機會可理性討論，一起謀求國人的福祉和中華民國未來的發展，讓我們一起努力，讓中華民國更好、讓台灣更好。

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(中時 )