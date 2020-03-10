桃園市議員鄭淑方、陳雅倫、黃家齊聯席為偏鄉和小校請命，爭取校校都有紅外線熱顯像儀。(蔡依珍攝)

新冠肺炎延燒，量測體溫，各級學校都已開學，但防疫資源「差很大」，都市和大校都有熱顯像儀，桃園市議員鄭淑方、陳雅倫、黃家齊聯席為偏鄉和小校請命，直言教育資源應該要平等，部分學校甚至連額溫槍都不足，擔憂成防疫破口，爭取校校都有紅外線熱顯像儀。

「主要不是經費問題，是在市面上缺貨！」桃園市長鄭文燦指出，災害搶救要有先後緩急，直言熱顯像儀3月買不到、4月也要努力，目前將以捷運站、殯儀館、體育文化場館等大型設施優先，強調4萬的熱顯像儀因陋就簡沒有溫度判斷能力、仍要人工監看，20萬以上才有自動偵測能力，且發現溫度異常仍要以耳溫槍複測，因此校園部分首階段先補足額溫槍，目前平均2班1支，將再增購5000支，達到班班1支額溫槍，熱顯像儀會再研議討論。

陳雅倫指出，國中小學都已開學3周，但截至目前還有許多學校額溫槍不足，耳溫槍又有接觸消毒的問題，部分學校乾脆改成每天量1次體溫，根本達不到教育局要求的居家、進校和離校1日量三次體溫的規定。

陳雅倫更指出，部分學校為入校量體溫，在校門口大排長龍、摩肩擦踵，擔憂群聚成防疫破口，直言像桃園區中山國小，全市最大校，開學前就備妥2台熱顯像儀，但至今龜山仍有許多學校得不到家長會及社會人士的贊助，至今沒有辦台熱顯像儀，強調教育資源應該對各校都公平，非齊頭式平等，要雪中送炭、不是錦上添花，要求盤點各級學校防疫物資庫存齊全度，不足部分送上。

黃家齊也表示，學校停課不只影響師生，家長也要請假照顧，他指出，桃園有192所國小、12萬4604名學生，68所國中、7萬463名學生，若每校一台熱顯像儀、平均1台4萬，那購買260台約1000萬，就能保護21萬師生，平均每人不到50元，成本分析相當划算，強調熱顯像儀不是消耗性物品，可以使用長達5年以上，未來學校保健室也都可以延用，更何況防疫是一場長期抗戰。

鄭淑方則呼籲動用第二預備金緊急採購，甚至也可考慮一併幫公立托兒所、幼兒園購置，為防疫第一線增加戰力。

(中時 )