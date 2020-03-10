中研院9日宣布成功合成能辨識新冠病毒蛋白質的單株抗體群，可作為快篩檢測裝置的關鍵試劑，對此，感染科權威、中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢指稱：快篩試劑敏感度一定要高，因為新冠病毒是極嚴重的傳染病，做為第一線快線篩檢工具，不容許有偽陰性，「寧可錯殺，不能錯放」。

面對來勢洶洶的新冠病毒，各國研究團隊都致力於發展快篩試劑，中央研究院成功合成能辨識新冠病毒蛋白質的單株抗體群，可作為快篩檢測裝置的關鍵試劑，消息一出全國振奮，但研究團隊並未提及該單抗體群對新冠病毒辨識的偽陽性、偽陰性，以及準確度如何？

王任賢認為，要做為快篩試劑需相當嚴謹的臨床試驗，目前流感快篩試劑準確度從20％到60％，但新冠病毒因目前沒有疫苗與特效藥，加上傳染力極高，其做為第一線的快篩工具，如偽陽性50％仍太高，但重點是不能有偽陰性，就是寧可錯殺也不能錯放，先篩出可能者，再用其他方法檢測。

他也強調，目前採檢多採咽喉部，但新冠肺炎病毒是攻擊下呼吸道，採上咽部病毒量不高，才會出現有些確診者陰轉陽的病例，未來採快篩試劑採檢一樣也會採咽喉部的檢體，如何在第一線快篩時能抓出可能的病患，就需要敏感度高的試劑。

(中時 )