「休士頓又有麻煩了」，太空人新球季尚未開打就折了王牌投手韋藍德(Justin Verlander)。他前日因肱三頭肌痠痛，接受核磁共振檢查後是背闊肌輕微拉傷，歸期未定。韋藍德10日對媒體表示：「除非奇蹟出現才能趕上開幕戰。」

韋藍德向來以身體勇健著稱，過去15年出賽453場，累積2982局數，去年他先發34場、223局都是美聯第1。他上個月滿37歲，看來這位鐵人也終於要進廠保養。他5年前(2015年)也受過相同的傷，那是唯一讓他在球季中休兵的傷勢。

背部痠痛影響韋藍德的出力，他春訓前次登板只剩下時速91至93英里，遠低於去年(94.6英里)。太空人近年的壓倒性戰力來自強大的打線(包括偷暗號)和頂尖的先發投手。寇爾(Gerrit Cole)季外轉投洋基，如果韋藍德缺陣很久或是表現下滑，球隊只能依靠第2張王牌葛倫基(Zack Greinke)，本季的戰況不樂觀。

(中時電子報)