油價黑天鵝加上新冠肺炎肆虐歐美，觸發全球股災。隔夜美股創歷來最大單日點數跌幅，道瓊指數崩跌逾2,000點。港股前兩個交易日也已大跌逾1,700點，在道指期貨10日早盤反彈600點的情況下，恒指10日早盤開高逾200點。

恒生指數開高245點，報25,285點，截至上午10點15分，恒指報25,071.51點，上漲31.05點，漲幅0.12％；國企指數開高130點，報10,115點，現報10,001.26點，上漲16.82點，漲幅0.17％。

(工商 )