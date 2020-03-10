港股反彈 開高逾200點 10:312020/03/10 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 油價黑天鵝加上新冠肺炎肆虐歐美，觸發全球股災。隔夜美股創歷來最大單日點數跌幅，道瓊指數崩跌逾2,000點。港股前兩個交易日也已大跌逾1,700點，在道指期貨10日早盤反彈600點的情況下，恒指10日早盤開高逾200點。 恒生指數開高245點，報25,285點，截至上午10點15分，恒指報25,071.51點，上漲31.05點，漲幅0.12％；國企指數開高130點，報10,115點，現報10,001.26點，上漲16.82點，漲幅0.17％。 (工商 ) #恒指 #港股 #油價 #黑天鵝 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠黑天鵝重傷全球 04:102020/03/06 時論廣場 《台北股市》疫情黑天鵝罩頂，外資2月淨匯出1167億元 08:022020/03/06 財經 《港股》隔夜美股重挫，恆指開低1.38％ 10:172020/03/06 財經 《港股》憂疫情擴散，恆指收跌2.32％ 16:482020/03/06 財經 港股暴跌621點 騰訊殺2.6％ 17:322020/03/06 財經 許家豪專欄－疫情黑天鵝的危機與轉機 04:092020/03/07 財經要聞 退休理財術－傘型基金重風控 不怕疫情黑天鵝 04:102020/03/07 產業特刊 港股恒指暴重挫4.29％ 國指失守萬點 12:072020/03/09 財經 台股「萬一」保衛戰 李全順：黑天鵝真的來了 12:362020/03/09 財經 《港股》美股期貨強彈，恆指開漲0.98％ 10:002020/03/10 財經 財經熱門新聞 15分鐘夭折 陸股史上最慘熔斷曝光 - 即時 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 現代版羅馬暴君！黑天鵝又作亂 川普推文徹底引爆怒火 - 財經 狂崩35％…恐怖驚魂！油價從地獄大暴彈 - 財經 營收公布前夕災難降臨！ 台積電目標價遭砍重摔 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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