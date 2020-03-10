新冠狀肺炎疫情不僅在中國大陸造成重大危機，並擴至全球延燒，一時看來還無法平息，眼前固然對全球產業帶來極大損失。但更可怕的是隱藏在樓面下的全球經濟危害難以估計。

許多經濟專家都擔心中小企業的營運受影響，引起中小企業倒閉潮，包括台灣在内的部份國家已經提出紓困方案，並編列了緊急預算,作為企業紓困及刺激消費。例如我國編列600億元的舒困資金，香港為挽救經濟更決定大手筆對香港居民每人發1萬元港幣作為刺激消費的手段。

現在全球都在關注因中國大陸工業受疫情影響復工速度慢，造成產業供應鏈斷鏈的情勢是否擴大，不過站在企業徵信的角度，也宜注意到上市櫃企業的資金流動性問題。

因為在突來的景氣變動下，財務結構不佳及償債能力不足的企業容易形成地雷股的出現。畢竟這種情況在過去屢見不鮮。例如依據由1,532家上市櫃企業在2019年第三季所公饰的財報顯示,其中就有996家企業手中的現金部位(係指現金及約當現金,以下皆同)低於10億元。

而其中又有158家企業的現金部位低於1億元，甚至有14家企業的現金部位少於1,000萬元；如果疫情末能很快控制及平息，時間一拖長，手中現金部位少的上市櫃公司就難免令人擔心是否會發生流動性不足的問題。

另外在這1,532家上市櫃公司中，至2019年第三季底有高達869家企業的流動比率低於200%，占整體家數的56.69%之多;其中又有134家企業的流動比率低於100%,顯示其短期償債能力薄弱。

若以速動比(在不考慮存貨情況下,用以衡量企業流動資產中可以立即變現用於償還流動負能力)來看，也有480家企業的速動比低於100%，其中雖有數十家為建設公司業態關係速動比常態偏低，但仍然有多達300餘家企業即時償債能力堪憂。

若進一步檢視則會發現有99家上市櫃企業,至2019年第三季底的現金部位少於10億元，且其流動比率與速比率均低於100%，顯示其短期的償債能力偏低。

其中更有39家企業的約當現金少於1億元，在現金部位少，流動比和速動比又雙雙低於100%的情況下，若疫情時間拉長，影響製造業產銷及服務業市場情況時，這些企業的資金流動性的脆弱就格外值得注意。

尤其眼下美股大跌,但台股有撐的情況下,反而最怕「盤久必跌」的補跌效應出現，因此對於各產業供應鏈都應該特別留心所屬供應商的營運狀況及財務情況，以便做最好的因應。

我們也提醒所有企業都應啟動徵信機制,掌握供應商和客戶的財務動向。

文章來源：中華徵信所企業股份有限公司

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