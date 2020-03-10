因應新冠肺炎疫情，台中市府全面戒備，台中市長盧秀燕10日在市政會議表示，各局處已針對防範大規模疫情時，規畫調整辦公室作業，也展開視訊會議測試，目前台中市情雖然穩定，但不能掉以輕心，各單位要據實盤點，高度警覺。

盧秀燕指出，疫情在全球還沒有緩解，不能掉以輕心，要求市府團隊守護城市，守護市民，全力防護，認真努力工作做好，台灣燈會順利完成，目前台中市疫情平靜，但不能掉以輕心，要針對疫情防範每個該注意的地方。

她強調，這段時間投入防疫，除了公務機關，民間力量也加入防疫支援，但很多民間活動受影響，包括有人取消婚禮、里民辦公處的活動 調整縮小或延期，希望大家多予包涵，為了防 疫安全，讓民眾健康降低風險，對民間活動的犧牲表示抱歉，請大家多予包容體諒。

針對即將來臨的清明節，盧秀燕表示，清明節是國人重要民俗活動，慎終追遠，全球各地民眾很多都會返回故鄉祭拜先人，也是家人團聚的節日，民政局長吳世瑋親自示範線上祭祖的服務，可以提供民眾追思先人，避免在密閉空間進行祭祖作業。

盧秀燕指出，運用科技化，市府建置線上協助完成慎終追遠的清明節祭祖心意，加強防疫，其他還有需做好的準備工作，包括掃墓公車交通、公墓、私墓消防安全，全力做好作業。

此外，台中市府每周二上午舉行的市政會議，本來會到各行政區舉辦，以行動市政會議接地氣，防疫期間改為在市政府舉行，盧秀燕表示，市政會議都會進行直播，線上模式派上用場。

盧秀燕也指出，目前各局處正在進行若發生大規模疫情時，可以立即展開視訊會議的測試準備，防疫加密加嚴，做最完善的因應。

(中時 )