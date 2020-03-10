前立委洪慈庸競選連任失利後，獲得立法院長游錫堃聘任為立法院顧問，月薪約12萬元，遭外界質疑「慈庸變酬庸」。對此，洪慈庸今上午到立院就職後受訪表示，立院是最高民意機構，不管用什麼身分回到立院，都是恐懼謹慎的心情面對工作，未來希望協助院長做好院內溝通及議事協調。至於是否會加入民進黨，布局下任立委選舉，洪慈庸說，目前先把工作做好，沒有加入民進黨的規劃。

洪慈庸卸下立委身分後，火速被聘為立法院顧問，有別以往聘用資深卸任立委，洪慈庸立委資歷僅4年，藍營質疑，洪資歷只比立法院長游錫堃資深4年，不適任立院顧問，聘用洪慈庸是「酬庸」。

面對外界質疑酬庸，洪慈庸今受訪表示，謝謝批評指教，臺灣是民主多元聲音的社會，非常感謝院長給予機會，讓她增加立法院歷練，未來最重要工作是協助院長把事情做好。

至於「高薪花瓶」的批評，洪慈庸說，感謝外界一切批評指教，最重要的是未來能不能做好工作，這需要時間表現，希望外界給他一點時間證明自己的價值，用實際表現撕掉酬庸、高薪花瓶的標籤。

洪慈庸的丈夫是交通部長林佳龍的子弟兵，外傳獲聘立院顧問是林佳龍向游錫堃推薦，目標是布局下任立委選舉，洪慈庸說，過去跟院長有些接觸，院長認為可以互補所以提出邀請，她經過一個多禮拜思考，決定用新的身分回立法院，現在最重要是把工作做好，沒有其他規劃，也沒有加入民進黨的打算。

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(中時 )