「浩角翔起」已婚成員阿翔去年被拍到跟「好哥兒們」謝忻當街車吻，婚外情因此曝光，兩人一度停工自省，而阿翔老婆Grace事後選擇原諒，阿翔得以回歸家庭積極彌補妻小，事情則隨時間漸漸退燒，而昨(3/9)是他揮別謝忻後的首個生日，阿翔po文，意外透露了夫妻的感情近況。

阿翔過生日，蛋糕是自己去買的，回家跟妻小分享。(翻攝自陳秉立臉書)

阿翔昨天迎接39歲生日，已被老婆Grace回收的他，深夜在臉書貼出多張全家合照，跟三個孩子及孩子的媽開心切蛋糕，阿翔寫道：「下班回家前，先買了自己的生日蛋糕，…老婆燒的一桌好菜 就是我的禮物」，過了個相當樸實無華的生日。

阿翔表示，3名子女親手畫了卡片給他，「蕾蕾畫的，我完全看不懂，但她親我一下，很ok；布朗尼畫的蛋糕，我以為是城堡；小泡芙畫的我最驚豔，全家五個人帶著生日帽，覺得幸福」，阿翔直呼孩子的心意讓他感動，之後Grace切了蛋糕餵食孩子們，讓阿翔笑稱：「他們可能覺得畫好卡片是吃蛋糕的入場卷吧」，其中，阿翔沒提到老婆除了燒菜，還有沒有額外準備什麼禮物，引發了討論聲浪。

(中時電子報)