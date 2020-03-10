記憶體模組廠品安(8088)2月營收1.66億元，月增13.16%，年增率逾5成，達57.24%，公司表示主要因DRAM漲價及代工數量成長帶動。

品安2020年1-2月營收3.13億元，較2019年同期增加16.39%，印證今年首季產業淡季不淡的趨勢。

去年雖DRAM跌價但記憶體模組廠品安營運調整效益顯現，2019年前3季每股純益2.02元，遠優於前年同期的小幅虧損。

品安2019年積極調整營運策略，提高代工比重，加上記憶體價格漸趨於穩定，獲利表現更優於營收。品安去年前3季營收11.76億元，年減6%，毛利率18.75%，年增達16.3個百分點，稅後淨利1.22億元，每股純益2.02元。

去年第四季DRAM價止跌，品安自結2019年11月稅後純益600萬元，EPS 0.11元，累計2019年10、11月每股賺0.32元。品安去年營運轉好且今年前2月營收增長，股價逆勢上揚。

(時報資訊)