受到新冠肺炎疫情影響，二極體廠—德微(3675)、台半(5425)及虹揚-KY(6573)2月合併營收均低於1月，不過德微因廠區在台灣，初估第1季合併營收將優於去年同期；虹揚發展科技(虹揚-KY)目前復工順利，且原物料供應商非位於疫區較嚴重城市，可望降低疫情對營運的衝擊

今年以來全球產業受到新冠肺炎疫情嚴重衝擊，先是大陸地區因新冠肺炎延後復工，之後韓國、日本及歐美地區亦爆發新冠肺炎疫情，從需求到製造生產都受到影響，波及二極體廠2月合併營收，其中台半2月合併營收為7.02億元，月減10.57%，年減5.06%，累計前2月合併營收為14.87億元，年減2.48%。

德微科技因廠區均在台灣，生產未受新冠肺炎疫情太多影響，公司2月合併營收為1億1766萬元，月減2.5%，較去年同月則成長10.88%，累計前2月合併營收為2億3847萬4000元，較去年同期成長7.71%。

從目前訂單來看，德微預估，第1季營運可望優於去年同期。

虹揚-KY位於大陸揚州的工廠於2月12日復工，2月出貨日大幅減少，連帶影響到2月合併營收為6253萬元，月減45.21%，年減29.57%，累計前2月合併營收為1.76億元，年減28.33%。

虹揚-KY發言人程御峰表示，揚州廠區於2月12日通過揚州政府的審核復工，逐漸步上正軌，目前復工率已超越預期，公司在加強防範疫情下，努力消化年前已經累積的訂單，目前橋式整流器產品全系列產線皆可運作，二極體產品方面則持續加強復工率，由於原物料主要供應商皆非位於疫情較嚴重的城市，供應比較不受影響，公司將隨時注意相關資訊，做好因應的準備，將疫情對產線的影響降至最低。

(時報資訊)