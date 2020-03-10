投資人看好最大產油國沙烏地阿拉伯與俄羅斯展開的原油價格戰不會持續下去，周二亞洲市場原油價格強勁反彈逾6%，收復部分前一日失土。

為報復俄羅斯拒絕進一步配合減產以支撐原油價格，以沙國為首的石油輸出國組織（OPEC）在新冠肺炎疫情已經重創原油需求之際，仍決定在下個月增產原油。受此打擊，周一國際油價暴跌逾24%，創下1991年波斯灣戰爭以來最大單日跌幅。紐約4月期油收跌10.15美元或24.6%，為每桶31.13美元，盤中一度跌破27.34美元。倫敦布蘭特5月期油收跌10.91美元或24.1%，為每桶34.36美元。

惟投資人認為沙國此舉損人未必利己，這場價格戰應該不會持續太久。此外，油價崩跌亦促使美國頁岩油生產商急於擴大削減支出，未來產量也可能減少。

分析師表示，油價在每桶30美元左右根本沒有賺頭，頁岩油的價格則必須在每桶50美元左右才有利潤。在沙國與中東產油國，以及俄羅斯的財政均陷入緊絀的情況下，各方應該很快就會達成協議，但儘管如此，原油價不太可能很快收復近25%的跌幅。

周二新加坡早盤，布蘭特期油上漲2.31美元或6.7%，報每桶36.67美元。美國期油漲1.79美元或5.8%，報每桶32.92美元。

(時報資訊)