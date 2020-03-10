行銷機器人訂閱服務(SaaS)、來自香港的新創Omnichat，今日完成2,400萬新台幣種子輪融資，由AppWorks領投，其他投資人則包括The Aria Group。

正當疫情持續衝擊實體經濟，商業活動加速轉往數位化、線上化、電商化的過程中，AppWorks看好Omnichat在這樣的商業結構轉變中，所展現的成長潛力。AppWorks董事長林之晨認為，數位典範轉移正在各領域產生廣泛影響，當這波疫情過去，大家將發現，這次將為商業運作帶來巨大且不可逆的結果，那就是傳統模式在過程中的加速萎縮，而新經濟則是順勢接管。

在行銷社群化、訊息碎片化的時代，Omnichat可協助電商客戶進行跨通訊平台的行銷方案，轉換率比電商整體平均高3到7倍。Omnichat專攻的跨平台行銷，包括從Facebook粉專及官網獲取名單、追蹤顧客瀏覽行為、網站內自動導購、離站後進行Facebook/LINE/WhatsApp再行銷，並且擁有自行研發的客服系統，整合網站、LINE、Facebook Messenger、WhatsApp顧客對話到一個平台，鎖定現代電商需要同時兼顧社群經營、行銷轉換率的需求。

Omnichat預計在2020年擴大整合新通訊平台如WeChat、Telegram等，也將在台灣串連電商生態系，開啟聯盟技術合作。從過往的客戶經驗中，Omnichat發現電商的成功，背後需要整合許多專業領域，包含廣告投放、整合行銷、社群經營、體驗設計，而這些都是跨平台行銷運轉成功的關鍵。因此，Omnichat在2020年將啟動「聯盟計畫」，邀請更多數位行銷相關的企業、代理商、顧問公司加入，讓「跨平台對話商務」的概念，快速伸展到更多電商領域，打造更成熟、更創新的電商產業應用。

此外，Omnichat可望成為少數將「香港新創＋台灣市場經驗」模式輸出至大東南亞(東協+台灣)的案例。根據統計，台灣電商市場規模達427億美元，在大東南亞居於領先，比第二大的印尼210億美元還大一倍，領先且成熟的發展，是孕育各種與電商相關新創的最佳場域。Omnichat在2020年將繼續深耕台灣，累積出更完整的經驗曲線與競爭優勢後，預計在2021年啟動大東南亞拓展計畫，第一階段鎖定新加坡與馬來西亞。

(時報資訊)