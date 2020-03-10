曾姓資深媒體人去年在電視台節目上，評論長榮航空空服員罷工事件時，疑有人放空股票，發言不實影射長榮航空洩漏未公開的罷工利空訊息，供大股東長榮海運、長榮國際等公司放空長榮航空股票，事後長榮航空、長榮海運、長榮國際公司提告。台北地檢署依妨害名譽罪起訴曾男。

起訴指出，去年7月3日，曾男參加電視台談話性節目時，期間有來賓提及「有人利用罷工在賺錢...長榮航空的空單，平均一天有50就很了不起了，6月6日541張...隔一天桃空職工就宣布了，而且放空在這個地方，過幾天股票就跌下來，這樣有沒有賺，有賺，還有6月20日那天下午就宣布罷工，融券756張，比6月6日的500多張還多，為什麼？放空在這個地方賺很大」。

主持人回應：「所以誰那麼厲害，未卜先知」 該來賓回說：「不知道，我覺得主管機關要查啊」，曾男接著說，「就是他自己，你去查他的四大股東，長榮海運、長榮國際，還有一個小的是勞退基金百分之二...」。

長榮航空、長榮海運、長榮國際等公司認為曾男的言論，不實影射長榮航空刻意洩漏尚未公開的空服員罷工訊息，供主要股東長榮海運、長榮國際，利用長榮航空空服員罷工事件，放空長榮航空股票，已妨害相關公司名譽，提出告訴。

(中時 )