新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，台灣股市在昨天重挫344點，外資賣超創史上第3大。但今天國民黨立委江啟臣利用施政總質詢機會，詢問行政院長蘇貞昌「台灣股市昨天下跌多少，你知道吧？」蘇貞昌先是說「我們看到美國跌了2千點，非常震盪」；但當江啟臣追問「那台灣呢？」蘇貞昌卻語出驚人地用台語說「台灣我無看著」（意指：台灣的部分我沒看到）

受新冠肺炎影響，國際油價、美股期貨狂跌，連動台股昨日重挫344點，跌破11000點大關，外資大賣545億元，創台股史上外資第3大賣超。

面對經濟衝擊，江啟臣今在立院質詢蘇貞昌時，一開始就鎖定被視為「經濟櫥窗」的股市焦點。

江啟臣質詢蘇貞昌說，昨天美國股市大跌，你知道吧，其中包括美國OPEC減產計畫破局，雙重因素壓力下，導致包括台灣在內的全世界股市都大跌，「台灣股市昨天下跌多少知道吧？」蘇貞昌說，「我們看到美國已經跌了2千點，非常震盪。」

江啟臣又問，「那台灣呢？」蘇貞昌回應，「我無看著」（意指我沒看到）。江啟臣表情顯得有些不解，乾脆說，昨天跌幅是344點，會這麼問，是要提醒行政院注意當國際股市、疫情、油價全攪在一起，加上更複雜的供應鏈斷鍊、消費行為減緩、失業率攀升，這大概會帶來近年來全世界罕見的經濟衝擊與危機。

江啟臣說，尤其台灣本身高度依賴外部，若沒有因應，未來經濟的傷害恐怕將會大於疫情的受傷。「所以我要請教院長，面對台股也開盤了，昨天的跌勢，還有全球股災，政府的準備到哪裡了？

結果蘇貞昌似乎仍未意識到江啟臣的提問內容，僅回稱「謝謝委員指教，這很專業，你說的我沒有異議，也應該要這樣。」

江啟臣接著又問，到底台灣對於疫情造成的世界經濟衝擊，政府做了哪些評估？又要以什麼方式因應？對此，備詢的金管會主委顧立雄代打上陣說，受疫情影響，短期內台股受影響是不可避免；而美股大跌，主要來自於原油價格，這部分金管會每天都會注意台股的狀況，做好相關因應。

(中時 )