疫情衝擊下線上學習夯，弘光老師拍片提醒不要誤信偏方（陳淑娥攝）

受新冠肺炎疫情衝擊，許多民眾選擇盡量少出門，弘光科大老師拍攝教學影片，讓民眾在家護髮、做造型、按摩，此外，還有防疫實用的自製乾洗手液，只要滑手機進行線上學習，便能輕鬆獲得許多知識。

校長黃月桂表示，受疫情影響，很多民眾減少出門，日前各系老師利用所學專長拍攝的影片，分享在網路上供民眾點閱學習，可以提供民眾作為「宅」在家的線上學習管道。

護理系助理教授張珠玲拍攝影片，提醒民眾用藥安全，她全程使用台語說明，希望影片長輩也能看得懂，不要相信偏方，不要聽信別人推薦的藥品，也不要相信聲稱有特殊療效的藥品，更不要隨便買電台、市場、路邊來路不明的藥品。

民生創新學院副院長歐明秋，教大家用酒精、甘油、玻尿酸鈉、茶樹純露、茶樹精油、AVC凝膠等材料，自製乾洗手露，是相當實用防疫品。化妝品應用系講師阮智榆則示範如何正確清洗化妝筆具，她說，沾粉狀的筆刷在清洗時，沾上液體肥皂後要注意順著筆毛來回清洗，用手搓揉沖乾淨再用紙吸乾；沾油質狀的筆刷，則先要用卸妝水清洗後，重複用清潔液清洗一次，最後再用酒精消毒晾乾。

美髮系講師龔柏青則教民眾「5分鐘變型男」，示範帽子戴久了，如何把頭髮變得有型。他說，先把頭髮噴濕後，接著用吹風機逆方向的吹，再用手當梳子抓頭髮，最後用髮蠟支撐頭髮，5分鐘輕輕鬆鬆做造型。另外，妝品系助理教授劉美鈴則示範標準眉型教學，還有老師拍攝居家臉部按摩、頭皮按摩、精油辨識等教學影片。

教學發展中心主任張珠玲指出，學校落實社會責任，提升高教公共性，去年開始鼓勵老師拍片放在網路，教導民眾生活常識，現在有愈來愈多老師參與，尤其近來受新冠肺炎疫情影響，民眾減少出門，利用YouTube網路平台（網址https：／／reurl.cc／Qp2qXo）線上學習，看這些實用的美妝及生活知識，動手DIY、自己打理門面，還能省下一筆開銷。

黃月桂表示，學校做好所有防疫措施，落實每堂課點名掌握學生人數，也規劃好線上課程，依老師課程設計及需求，進行錄影或是提供線上教材，讓無法入境的學生學習不中斷。

(中時 )