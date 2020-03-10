大陸武漢台商第二、第三批包機將在今晚返台，經兩岸密切協商，將分別由台灣華航、陸方東航共同直飛，共兩架包機返台。也讓網友好奇，為何這次2包機能順利返台。有網友推測最可能原因，就是因為兩岸官方站在人道立場，雙方各退了一步。

據《旺報》9日深夜報導，晚間將分別由「台灣華航」和「大陸東方航空」執飛，共兩架包機返台，座位會採間隔方式，總人數控制在470人出頭，當中包含台灣提出的121人優先名單，再加上陸方統計符合老弱病孺等條件的名單。且預計會在今晚8時許抵台，隨後東方航空另一架包機，則於11日凌晨0時許抵達桃園機場。兩架班機間隔僅4小時。

據了解，我方多次強調弱勢和防疫優先，也考量收容量有限，並希望能派我人員登機赴武漢檢疫，但雙方始終無法達成共識。陸方也曾建議，由東航和華航共同執飛武漢返台航班，盡快完成運送工作，但台灣不同意。

而首架武漢台人返台包機，於2月3日深夜返台，此次第二批包機能放行，有網友就在臉書發文表示，很大程度上，凸顯兩岸政府在基於人道立場下，各退一步，以及藍營汲取「徐正文教訓」而轉低調審慎處理。「不論如何，蔡政府至少『做到了讓台灣人回家』，應給予正面評價」。

(中時電子報)