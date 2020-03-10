陳伶宣去年嫁給醫師老公晉升人妻，親切形象被粉絲暱稱為「最親民的醫師娘」，近日她演出台視《四月望雨》單元「四季紅」中的一名外省籍太太，她笑說，導演李祐寧試鏡演員時，看著她的臉說：「你眼睛圓圓的、皮膚白，有像北方姑娘。」就這麼雀屏中選了。但最近因新冠肺炎疫情影響，她除了被退掉10多個活動，原先要到馬來西亞拍攝的電影以及大陸的連續劇邀約都只能暫緩，粗估損失150萬元。

陳伶宣(左)與友人合作捐贈便當到醫院。（圖／陳伶宣提供）

各界都受疫情影響，先前還傳出有部分餐廳不敢外送餐點到醫院，陳伶宣因老公就是醫護人員，近期更被外派到外島醫療支援，因此特別有感，她找來友人和「大帥素食館」合作捐贈250個素食便當到醫院，她更親自載送便當至聯醫分發，並在粉絲團號召粉絲及想共襄盛舉的單位都能透過臉書和她聯繫，一起為第一線的醫療人員送暖。

老公先前到外島醫療支援，陳伶宣也愛相隨。（圖／陳伶宣提供）

此外，陳伶宣表示，曾聽到有人開醫生玩笑：「現在醫生最毒！看醫生時要戴兩層口罩。」讓她忍不住心想「病人生病就醫時，醫護也沒嫌棄病人身上有病毒，只能說現在疫情未結束，人人自危難免心生畏懼，但也希望大家能多點鼓勵給前線人員加油打氣。」

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(中時電子報)