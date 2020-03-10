華航與東方航空2架包機，今天晚上將搭載滯留湖北台灣人返回桃園中正機場，華航班機約10日晚8時許抵台，隨後東方航空另一架包機，則於11日凌晨0時許抵達桃園機場，兩架班機間隔僅4小時。為了進行龐大耗時的消毒作業，陸軍33化兵群也已經整備完成，將在班機抵台後，進行徹底消毒作業。

據了解，這兩架返台包機，座位會採間隔方式，總人數控制在200人左右，當中包含台灣提出的121人優先名單。

國防部派遣化學兵部隊，於桃園機場執行防疫消毒作業，為包機返台旅客消毒。（軍聞社）

國防部派遣化學兵部隊，於桃園機場執行防疫消毒作業，為華航包機的鑽石公主號返台旅客消毒。（軍聞社）

2架包機將比照之前模式，等班機拖入機棚後，將立刻關閉機棚，進行檢疫、入境等手續，包括陸軍第6軍團33化學兵群，以及移民署、防檢局、航警局、桃園市消防局等政府單位，協力執行相關措施。

其中，化學兵部隊把守旅客下機後第一道關卡，為他們進行手腳部位消毒清潔，並針對旅客行李，以及現場各政府單位臨時安檢車等多項裝備、人員，實施除污作業，確保第一線作業人員安全。

國防部派遣化學兵部隊，於桃園機場執行防疫消毒作業，為華航包機的鑽石公主號返台旅客消毒。（軍聞社）

據了解，這項任務將由指揮官李上校等超過30名以上官兵執行，將出動人員除污車輛、偵搜車輛、輕型消毒器、背負式消毒器、氣霧式消毒器件。

(中時電子報)