台中市政府教育局為持續推動基層籃球，鼓勵更多學生培養運動習慣，今年度國小學生籃球聯賽，自即日起至13日分別於大智國小、大同國小及國光國小舉行。教育局指出，本次賽事共49校報名，報名隊伍數83隊、參賽選手1494人，將選拔優秀團隊代表台中市參加全國賽，期能締造佳績。

教育局長楊振昇說，台中市發展籃球運動多年，去年教育部體育署主辦的全國國小籃球聯賽，台中市女童打進前8強；今年高中籃球甲級聯賽(HBL)，東山高中男籃一路過關斬將進入4強，可見台中市籃球運動風氣相當興盛。教育局將持續辦理台中市國小學生籃球聯賽，並與教育部學生比賽制度接軌，帶動更多市民參與籃球運動。

楊振昇表示，籃球運動為團隊運動，能夠在運動過程中強化學童團隊精神，促進身心健康。因應新冠肺炎疫情，該局配合中央流行疫情指揮中心提高防疫措施，加強各賽場環境清潔及消毒工作，並公開張貼防疫訊息，每日進場參賽的隊職員均先量測體溫；未發燒者始得進場，倘有發燒症狀者當日不得參賽，以加強防疫。

(中時 )