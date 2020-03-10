美國道瓊工業指數與國際油價在周一大暴跌，之後迄周二上午的期市，目前美股道瓊3大期指都強彈逾2%，而布蘭特油期也勁揚5.88%，紐約輕原油則揚升4.91%，顯示短線恐慌過後，該是市場靜下心來，沈澱一下，思考未來的路該怎麼走的時候。

截至台北時間上午10：35，亞股中的新加坡、馬來西亞與香港恆生指數等，是紅光滿面，尤其港股開盤一度大漲逾300點，現下漲勢雖稍收歛，仍屬紅盤。餘南韓與大陸深滬兩市，也呈現相對跌演出，即便早盤一度大跌的日本股市，現階段的跌也明顯收歛。

台股方面，由於外資手中的台積電持股仍多，而國安基金進場時機似還未敲定，使整體投資信心仍屬驚魂未定窘境，致加權股價指數開低殺低，迄上午10:40暫報下挫130點，為10847點，跌幅1.19%，成交1084億元，其中外資大肆調節的半導體、金控與台塑等大型權值股，仍欲振乏力。

不過，受惠官股券商持續逢低酌接，顯示公營法人對大盤後市並未過分悲觀。業內人士指出，目前看起來，年線之下的波段買點，值留意與追蹤。

且各國央行未來出手救市可期，在短中期將呈低油價、低利率與高股息殖利率的大環境持續籠罩下，只要疫情稍獲控制，不再惡化，則包括台股在內的全球股市回歸基本面與資金面行情，不必過分看淡。

(工商 )