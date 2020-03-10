全球新冠肺炎持續失控，其中位於歐洲的義大利，是除了中國大陸以外，疫情最嚴重的國家。義大利總理孔蒂緊急宣布，今天（10日）起，義大利進行全國大封鎖，希望防堵已經失控的疫情。而媒體也曝光了一段，義大利當地醫院治療新冠肺炎重症患者的影片，可看到畫面中醫護人員全副武裝包緊緊，不過患者都呈現上身半裸的狀態，身上插滿許多管子接受治療。

據英國《太陽報》報導，曝光的這段重症患者治療畫面，是在義大利克雷莫納（Cremona）的一間醫院所拍攝。從影片中可看到，幾乎所有在治療室的患者，不同於全身包緊緊防護的醫護人員，患者都呈現上身赤裸狀態，且身上插著許多監控或維生的管子治療；還有部分患者，是以頭朝下方、趴著的方式接受治療，報導中指出，義大利醫護人員之所以讓患者趴著，是認為這樣可促進血液循環，增加身體含氧量。

新冠肺炎疫情在義大利國內迅速擴散，光是昨天新增的確診數，就多達1797例，並有97人死亡，累計到目前為止，義大利境內已有9172人起新冠肺炎確診病例、463人因此死亡。因此總理孔蒂緊急宣布，封鎖的「紅區」擴大到全國，即刻起義大利禁止全國舉行集會、體育活動，全國進行大封鎖，全國人民，除了工作、看病和緊急事件以外，不准離開目前的居住地區。(更多畫面請點我)

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(中時電子報)