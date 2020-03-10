澳籍音樂家確診新冠肺炎後，文化部發布藝文活動防疫因應原則，其中包括建議場館採梅花座、間隔座或其他保持適當距離的作法，讓觀眾之間保持一公尺距離。衛武營國家藝術文化中心也宣布，觀眾座位將採間隔座，票房逾五成以上之節目取消或延期，引起藝文界討論。

表演藝術聯盟理事長林佳鋒表示，票房逾五成即取消的措施不合邏輯，許多團隊從台北南下，運輸費用加上團隊住宿，成本很高，票房不超過五成即意味只能賣一半的票，團隊做一場就賠一場，不如不去，直批「太荒謬」。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，衛武營依據防疫中心建議，採間隔座，讓民眾得保持一公尺的安全距離，場館在疫情期間首要確保參與民眾的安全與健康，票房逾五成需取消演出，對表演團隊來說一定會有損失，但是不得不做的決定，文化部有提紓困計畫，正等立法院通過，而國表藝場館也一直在研擬如何降低團隊損失，董事長也跟文化部保持聯繫，希望雙方聯手來努力。

簡文彬補充，依據防疫中心指揮原則及文化部的防疫因應原則，若要舉辦一千人以上的活動需完成六個風險指標的評估，並且必要時需和地方政府衛生單位共同討論防疫應變計畫。根據高雄市政府的公告，「建議500人以上一律停辦」。若超過1000人的節目，無法符合上述六個風險評估指標，衛武營只好「暫時取消演出」，「停演並不是代表句點，而是後續有延期、 換場地、分散觀眾的解決方式，若這三種方案皆不可行，才正式畫下句點。」

簡文彬表示，衛武營日前也推行觀眾實名制，入廳觀眾在票根留存姓名、電話、地址等基本資料，若表演參與人員及觀眾不幸確診，則能及時向防疫中心提供相關資料，提升防疫規格。

(中時 )