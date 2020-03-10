美系外資針對新型冠狀病毒對台塑四寶提出最新看法，由於OPEC(國際石油輸出組織)並未同意減產，加上台塑化在台灣具有最高的油價槓桿，故對四寶的看法樂觀度依序為台塑、南亞、台化、台塑化。其中，台塑給予加碼評等、目標價由115元降到100元；南亞給予中立評等、目標價75元；台化給予減碼評等、目標價由75元降到65元；台塑化由加碼調降到減碼、目標價由115元降到70元。

美系外資指出，由於OPEC(國際石油輸出組織)上週末並未同意減產，故調降了台塑化2020年、2021年每股收益預測33%、並將評等下調至減碼，雖然預計較低的油價從長遠來看對煉油利潤和化學利差有正面作用，但就亞洲煉油商來說，相對於台塑化，更看好韓國的LG Chem和Kumho Petchem。

美系外資指出，有鑑於油價疲軟和新型冠狀病毒導致需求疲軟，預計台塑化2020年將連續第三年呈現EPS下降，日前台塑認為，隨著其大陸客戶恢復生產，主要化學產品的出貨量可能會在3月份增長超過20%，台塑主要用於PVC、PP等，而台塑化主要煉油基地均在台灣，故在台灣具有最高的油價槓桿，故就台塑四寶的預估傾向於台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)的喜好度排列。

美系外資指出，大陸是全球最大的紡織品市場，由於新型冠狀病毒關係，製造業急劇下滑，但是，聚酯聚合率已從2月的61%反彈至3月初的73%，預計需求將持續到4月、5月，較小收益還是來自大陸的零售底價機制，如果油價在10個工作日內保持在40美元/桶以下，該機制就會發揮作用。

(時報資訊)