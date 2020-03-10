周一美股崩跌，三大指數均創下2008年金融危機以來最大單日跌幅，道指崩跌2,013.76點、達7.79%。受此衝擊，台股今日開盤為10907.62點，下跌70.02點，台積電疲軟及多頭選擇觀望，指數最低一度探至10847.64點，下跌130點，隨著美國期貨翻紅，台股跌幅也漸漸收斂。分析師表示，美國期貨盤翻紅，台股恐慌情緒降低，今日開低後，跌幅漸漸縮減，期貨跌幅大於現貨。觀察外資動向，昨日台指期昨日增多單達3000餘口，目前多單達31376口。台股短線空方仍占上風，操作上「少做多看」為宜。

盤面上，台積電(2330)遭外資近3個交易日賣超9萬餘張，今日股持續疲軟，以301.5元開出，創近4個月新低價；金像電(2368)已獲外資連續買超5日以上，多頭氣勢如虹，晨盤一度逼近漲停；敦泰(3545)2月營收表現出色，又傳出調漲IDC晶片報價，晨盤股價漲幅逾5%；國際油市空頭聲響不斷，台塑四寶臉色發綠，台塑(1301)晨盤最低曾探至88.1元，為2年7個月來新低水準；台化(1326)最低來到76.5元，為近3年新低；台塑化(6505)以80元開出，跌幅逾3%，創近5年新低水準；南亞(1303)表現相對強勢，平盤開出後一度翻紅，多頭力守平盤。

分析師表示，新冠肺炎疫情目前尚未看到和緩的跡象，全球股市呈現震盤格局，預期將待歐美疫情受到控制，多頭信心回穩，股市還需整理1~2個月左右時間，題材豐富及基本面前景看好的族群有機會領先由修正格局脫穎而出。

(時報資訊)