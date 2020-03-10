《美股》2月iPhone中國銷量跌破50萬支，蘋果重挫7.9％ 10:512020/03/10 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股： 1.波音周一股價暴跌13.4%，收在227.17美元，對道瓊指數的打擊最大。波音提出737 Max儀表板佈線系統符合安全標準，不必進行調整的提案，未能獲得美國聯邦航空總署（FAA）批准，使得737 Max復飛的時間可能繼續延後。 2.蘋果周一股價重挫7.9%，收在266.17美元。周一公布的官方數據顯示，受新冠病毒疫情影響，今年2月蘋果在中國的智慧手機銷量跌破50萬支，較2019年2月銷售127萬支的成績大幅衰退。 (時報資訊) #美股 #蘋果 #波音 也許您會感興趣 推薦閱讀 《美股掃瞄》憂疫情延燒，美股三大指數重挫逾3％ 08:522020/03/06 財經 《美股掃瞄》美股消息面：疫情快速擴散，美10年期債息再創新低 09:432020/03/06 財經 台南警獲贈1萬支護目鏡 12日起全台率先佩戴值勤 14:082020/03/06 社會 美股崩跌才剛開始？ 分析師一句話洩凶兆 22:152020/03/06 財經 降息2碼美股仍暴跌！疫情影響會比金融海嘯嚴重？ 00:022020/03/07 財經 外資大屠殺 股匯期同步偏空 04:092020/03/07 財經要聞 民間捐萬支護目鏡 南市警防疫上陣 04:102020/03/07 地方新聞 2月iPhone在陸僅銷49萬支 需求銳減 20:512020/03/09 財經 國外指數期貨贏家專欄－恐慌氣氛濃 三大美股期指摔 04:102020/03/10 證券．權證 美股重挫道指創史上最高跌點 A股低估值跟跌估有限 09:132020/03/10 財經 財經熱門新聞 狂崩35％…恐怖驚魂！油價從地獄大暴彈 - 即時 太瘋狂了！下周汽油恐狂降3.7元 史上最大 - 即時 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 15分鐘夭折 陸股史上最慘熔斷曝光 - 財經 老牌飯店撐不住收攤 房市專家嘆：台中恐現鬼城 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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