美股：

1.波音周一股價暴跌13.4%，收在227.17美元，對道瓊指數的打擊最大。波音提出737 Max儀表板佈線系統符合安全標準，不必進行調整的提案，未能獲得美國聯邦航空總署（FAA）批准，使得737 Max復飛的時間可能繼續延後。

2.蘋果周一股價重挫7.9%，收在266.17美元。周一公布的官方數據顯示，受新冠病毒疫情影響，今年2月蘋果在中國的智慧手機銷量跌破50萬支，較2019年2月銷售127萬支的成績大幅衰退。

(時報資訊)