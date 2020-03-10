三星上周Galaxy S20 5G新機發表，網家(8044)旗下PChome 24h購物指出，2019年三星手機銷量年成長100％，主因為三星手機持續升級高階手機規格，促動高端消費族群買氣。PChome 24h購物也將於三星品牌旗艦館推出Galaxy S20 5G旗艦系列新機預購活動，獨家上架Galaxy S20+全球限定色「晴空白」及Galaxy S20 Ultra 512G「星空灰」兩款新色，將於3/10中午12點起至3/16開放預購。PChome 24h購物結合三星官方直營合作優勢，再次拉高品牌新機銷售格局，預計此波活動將挹注強勁銷售動能，開創5G銷售市場新藍海。

PChome 24h購物電子商務部通訊組副總監林育玄表示，網家積極佈局品牌策略，推升通訊類別買氣攀升，2019年三星手機銷量較去年成長100％，主因為三星手機持續升級高階手機規格，促動高端消費族群買氣，且率先將高階旗艦機新技術，應用於Galaxy A系列等中價位手機，藉由分眾策略搶攻千禧世代，成功刺激品牌銷售動能。

此外，PChome 24h購物也透過三星手機獨家預購與每月品牌活動拉抬市場買氣，去年推出Note10+獨家色預購，創下單小時銷售600台的佳績，Galaxy S10e更於雙11檔期間，以獨家活動繳出1,500台的亮眼成績。為延續三星新機暢旺買氣，PChome 24h購物今年再度拿下Galaxy S20 5G旗艦系列官方指定電商平台獨家色，除了藉由話題新機搶市。

(時報資訊)