新冠肺炎一旦在校園擴散，學校必須停課因應，可採取到校補課或線上補課，讓學生「停課不停學」。教育部今表示，已彙整全國22縣市行動載具6萬3966部，加上教育部最近購買平板筆電1102部，可隨時支援學校進行線上補課。

教育部次長范巽綠表示，過去學校因故停課而必須進行補課，主要是以實體補課，但今年因為疫情產生的補課可採實體及線上兩軌方式進行，在線上補課方面，教育部已彙整軟硬體資源做好準備，預期數位學習將因此有很大的跳躍與發展。

教育部資科司長郭伯臣說，師生如需進行線上補課，以使用家庭現有設備為優先，不足時優先調度校內資訊設備使用，並以弱勢學生家庭為優先；學校資訊設備不足時，由縣市及所轄學校的資訊設備提供調度借用；若仍不夠，則可向教育部借用資訊設備。

郭伯臣說，已彙整各縣市行動載具6萬3966部、4G網卡1044片，同時教育部也新購1102部平板筆電及4G網卡500片，加上五大電信系統商提供網路優惠方案及經濟弱勢學生3.2萬個免費網路門號，讓學校因為疫情而可進行線上補課。

實驗教育機構「無界塾」已將各種線上教學資源及方法進行整合，錄製成一系列影片，包含學校行政篇、教師教學篇及家長與學生篇，將提供給其他學校參考，一旦面臨疫情而停課，可立即藉由線上補課。

「無界塾」塾長葉丙成表示，經過在2月份以3周時間每天8小時實施「一對多雙向視訊教學模式」的經驗，確實能做到完全取代實體教室上課的效果，連體育課、藝術課都可以做到。

新北市龍埔國小老師施信源在寒假延長開學期間運用Google Meet等雲端軟體，與學生進行晨會、數學及成語燈謎等活動，並透過因材網、均一教育平台等教學平台，指導學生網路課程及進行作業討論，充分展現「停課不停學」的教學活動。

(中時 )