新冠肺炎疫情蔓延全球，國際油價直逼30美元，美國道瓊指數崩盤暴跌2013點，4大指數跌幅全超過7％，台股反映利空交錯，今開盤先跌近130點，隨後跌幅收斂，截止於上午10點半，跌幅加劇、下跌點數逾140多點，有「護國神山」之稱的台積電跌幅逾1％，最低來到301元，直逼300元關卡。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，市場恐慌氛圍從VIX指數就可以看得出來，如今來到50以上，單日飆漲近30％，以波動幅度來看，過去一個月漲幅超過250％；針對市場波動，還有未來疫情發展，以及伴隨而來對市場的影響，當前還是得從關注中國大陸以外的確診病例增加速度和死亡率，來作為觀察市場情緒變化的第一關卡。

許家豪認為，美國聯準會3月3日意外祭出降息兩碼的大舉動，讓市場措手不及，也多少加重市場恐慌情緒；隨著市場能見度愈趨混沌，加上先貨幣、後財政的政策步調，料美國10年期公債殖利率基本上方向是往「零」方向靠近。

財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，相對於陸美貿易戰時，美國虎虎生威，這回面對新冠肺炎疫情是束手無策，「川普的危機來了」，美國期貨市場、道瓊工業指數暴跌千點，預期全球市場全倒，大陸恐怕也頂不住了。

(中時 )