東山高中校長郭鴻耀全程在場上為選手加油打氣。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

全國108學年度高中籃球甲級聯賽(HBL)季軍戰8日下午開戰，台中市東山高中和新北市南山高中同場較勁，爭奪高中籃球聯賽的季軍獎盃。東山男籃一路奮戰，最終拿下殿軍頭銜，雖未能刷新隊史紀錄，卻也讓球隊重返HBL四強之列；台中市政府頒給獎金7萬多元，鼓勵東山高中辛苦奪勝的選手及教練們，肯定他們為台中爭光。

教育局長楊振昇說，東山高中校長郭鴻耀全程在場上為選手加油打氣，受新冠肺炎疫情影響，雖然少了加油團的活力加油聲，但台中市從東山男籃進入8強賽開始，許多人假日就一直守在直播前為東山高中集氣，最後東山男籃不負眾望超越去年的自己，重返台北小巨蛋舞台，一舉拿下第四名。

教育局指出，東山高中籃球隊拿下全國HBL殿軍，也讓林信寬、陳緯、王家昌、魏莨哲及廖啟宏等高三球員，交出漂亮的畢業成績單。

教育局表示，市府致力於籃球四級銜接，從國小普及化籃球開始，到站上籃球聯賽的多所高中，不僅重視學校體育發展，更提供多項軟硬體改善經費，期望成為選手們最堅強的後盾。

(中時 )