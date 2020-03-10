受惠台積電中科新廠7奈米製程產能滿載，挹注中科2019年營業額直逼8,000億元、年增近一成，締造歷史新高，2020年在台積電、台灣美光等新廠投產助攻下，營運表現可望續創歷史新高！

據悉，台積電中科新廠目前7奈米製程產能滿載，7+奈米製程產能今年一旦也跟著滿載，加上台灣美光中科后里新廠建廠順利，若能趕在第四季部分產能加入生產行列，中科2020年營業額保守估計可達8,200億元、年增逾2％的目標；甚至有機會挑戰8,400億元的高標、再度刷新歷史新高。

中科園區去年不僅營業額直逼8,000億元，年成長9.98％；就連出口金額逼近4,470億元、年增28.49％，就業人數正式突破5萬大關。中科園區去年無論營業額、出口額及就業人數，三大指標均締造歷史新高！

展望2020年，中科管理局長許茂新指出，近期爆發新冠肺炎疫情，預期今年全球經貿成長幅度將下修，惟美中貿易戰可能緩解、台商回台投資、5G基礎建設加速等利多因素影響，台灣出口將有正面表現，且中科半導體廠商高階製程接單暢旺，5G應用、高效能運算、AI人工智慧、物聯網及智慧型手機等相關應用商機，可望帶動2020年中科園區營業額年成長超過2％、就業人數邁向5.5萬人，雙雙續創歷史新高！

(工商 )